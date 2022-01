Coreografa e danzatrice di “Cristian Music Festival Sanremo 2022 – Festival della Canzone Cristiana Sanremo” l’artista partenopea Ilaria Sambucci

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Saràladi “” che si terrà il 3, 4 e 5 febbraio all’Auditorium di Villa Santa Clotinde a. Ilideato dal cantautore Fabrizio Venturi con il Patrocinio del Comune die la collaborazioneDiocesi di Ventimigliasi svolgerà negli stessi giorni in cui si realizza il ...

Advertising

CulturSocialArt : #CristianMusicFestival al Sanremo 2022 Ilaria Sambucci, nella veste di coreografa e danzatrice #cultursocialart… - MontiFrancy82 : #IlariaSambucci danzatrice e coreografa al “Cristian Music Festival al @SanremoRai 2022 – Festival della Canzone Cr… - SMSNEWSOFFICIAL : #IlariaSambucci danzatrice e coreografa al “Cristian Music Festival al @SanremoRai 2022 – Festival della Canzone Cr… - OltreleColonne : Coreografa e danzatrice di “Cristian Music Festival al Sanremo 2022– Festival della Canzone Cristiana Sanremo” l’ar… - SMSNEWSOFFICIAL : Ilaria Sambucci danzatrice e coreografa al “Cristian Music Festival al Sanremo 2022 – Festival della Canzone Cristi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coreografa danzatrice

Corriere Quotidiano

Con grande emozione la creatrice del progetto Con grande emozione la creatrice del progetto, Cristina Pitrelli, Project Manager,di danza contemporanea, coaudiuvata da una ...Il Festival si avvarrà, altresì, del contributo dellaIlaria Sambucci. Il Produttore discografico Gianni Testa è il Presidente di Giuria e sarà affiancato da Paola Maschio, ...Torna mercoledì 2 febbraio alle 21 Siena Città Aperta, rassegna culturale ideata e organizzata dal Comune di Siena, in collaborazione con Fondazione Mps e Vernice. In scena sul palco dei Rinnovati lo ...BARI - Venerdì 4 febbraio alle 20.30 è in programma. la prima di Romeo e Giulietta di Sergej Prokof'ev della compagnia Les Ballets de Montecarlo. Tratto dalla celebre tragedia di William Shakespeare, ...