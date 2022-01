Chi è Miriana Trevisan? Età, vita privata e Instagram (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cosa sappiamo di Miriana Trevisan, concorrente del Grande Fratello Vip 6? Età, altezza, Instagram, Facebook e vita privata. Chi è Miriana Trevisan Nome e Cognome: Miriana TrevisanData di nascita: 7 novembre 1972Luogo di Nascita: NapoliEtà: 49 anniAltezza: 1,70cmPeso: 60 kgSegno zodiacale: ScorpioneProfessione: Showgirl, conduttrice e attriceMoglie: Frequentazione in corsoFigli: ha un figlio, NicolaTatuaggi: Non ha tatuaggi visibiliProfilo Instagram: @MirianaTrevisan Miriana Trevisan età e biografia Chi è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cosa sappiamo di, concorrente del Grande Fratello Vip 6? Età, altezza,, Facebook e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 7 novembre 1972Luogo di Nascita: NapoliEtà: 49 anniAltezza: 1,70cmPeso: 60 kgSegno zodiacale: ScorpioneProfessione: Showgirl, conduttrice e attriceMoglie: Frequentazione in corsoFigli: ha un figlio, NicolaTatuaggi: Non ha tatuaggi visibiliProfilo: @età e biografia Chi è L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

AuroraMorgavi : RT @MissYoungHolden: Miriana in fissa con Soleil. Nathaly in fissa con chi parla con Soleil. Manila in fissa con i piatti che non lava Sole… - MissYoungHolden : Miriana in fissa con Soleil. Nathaly in fissa con chi parla con Soleil. Manila in fissa con i piatti che non lava S… - IBannati : @GrandeFratello E Miriana [ in sostanza] : ' Scusa ma stavo parlando con te e tu ascolti loro???' Morta ?????????? svegl… - Hannah64942447 : RT @wilmington_girl: E di chi stanno parlando male secondo voi Manila e Miriana?Ma di Soleil ovviamente. #GFVIP - samira59905359 : RT @turututiti: ORA DELLA VERITÀ ???????? Chi PREFERISCI ? MIRIANA O SOLEIL ? #gfvip #solearmy #mellos #giansole #soru #jeru #jessvip #solphie… -