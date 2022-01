Cessione Salernitana, Lotito convocato in Procura dopo la denuncia di un fondo svizzero (Di lunedì 31 gennaio 2022) Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, che riprende il sito StorieSport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato convocato in Procura per la Cessione della Salernitana a Danilo Iervolino. L’appuntamento è fissato per oggi a Salerno. “È stato convocato dal Procuratore capo della Procura della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli come persona informata sui fatti, come possibile soggetto offeso”. Tutto nasce dalla denuncia dell’avvocato piemontese Francesco Paulicelli, depositata due settimane fa alla Procura di Salerno per conto della società Private Value Asset Management, fiduciaria del fondo Global Pacific Capital Management che sostiene di aver inviato due proposte d’acquisto ai ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 31 gennaio 2022) Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, che riprende il sito StorieSport, il presidente della Lazio, Claudio, è statoinper ladellaa Danilo Iervolino. L’appuntamento è fissato per oggi a Salerno. “È statodaltore capo delladella Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli come persona informata sui fatti, come possibile soggetto offeso”. Tutto nasce dalladell’avvocato piemontese Francesco Paulicelli, depositata due settimane fa alladi Salerno per conto della società Private Value Asset Management, fiduciaria delGlobal Pacific Capital Management che sostiene di aver inviato due proposte d’acquisto ai ...

Advertising

massi19731 : RT @CalcioFinanza: #Lotito convocato in Procura per la cessione della #Salernitana: sul tavolo la denuncia di un fondo - napolista : Cessione #Salernitana, #Lotito convocato in Procura dopo la denuncia di un fondo svizzero Il presidente della Lazi… - CalcioFinanza : #Lotito convocato in Procura per la cessione della #Salernitana: sul tavolo la denuncia di un fondo… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Cessione Salernitana, Lotito convocato in Procura: La Salernitana è stata ceduta sul gong al t… - Dondolino72 : RT @MicheleSpiezia1: Scippato, defraudato: #Lotito non ha mandato giù la cessione della #Salernitana. Pronto a far causa a #Figc e #trustee… -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Salernitana Calciomercato Sassuolo LIVE: domani la firma di Moro 10.00 - Su Gregoire Defrel ci provano anche Salernitana e Saint - Etienne. 7.13 - Marco Pinato ... 11.09 - Il Padova blocca la cessione di Luca Moro al Sassuolo. 11.02 - Tentativo del Sassuolo per ...

La Roma ci prova per Guedes. Il Venezia su Diawara, adieu Ndombele Dopo l'ultima cessione della Roma , che ha vista Fazio trasferirsi alla Salernitana , Davide Santon rimane l'ultimo esubero in casa giallorossa. Il suo contratto è in scadenza a giugno ma l'...

Cessione Salernitana, Claudio Lotito convocato in Procura Calcio e Finanza Cessione Salernitana, Lotito convocato in Procura La chiamata è arrivata per una denuncia presentata dall’avvocato Paulicelli per conto della società Private Value Asset Management.

Allegri perde i pezzi in difesa: ufficiale la cessione di un difensore La Juventus è a un passo da un'altra cessione in questa finestra di mercato, ma così facendo si priva di un giocatore di grande prospettiva.

10.00 - Su Gregoire Defrel ci provano anchee Saint - Etienne. 7.13 - Marco Pinato ... 11.09 - Il Padova blocca ladi Luca Moro al Sassuolo. 11.02 - Tentativo del Sassuolo per ...Dopo l'ultimadella Roma , che ha vista Fazio trasferirsi alla, Davide Santon rimane l'ultimo esubero in casa giallorossa. Il suo contratto è in scadenza a giugno ma l'...La chiamata è arrivata per una denuncia presentata dall’avvocato Paulicelli per conto della società Private Value Asset Management.La Juventus è a un passo da un'altra cessione in questa finestra di mercato, ma così facendo si priva di un giocatore di grande prospettiva.