Serie C 2021/2022: pareggio a reti bianche nel derby pugliese tra Monopoli e Virtus Francavilla (Di domenica 30 gennaio 2022) pareggio a reti bianche nell’atteso derby pugliese di Serie C 2021/2022 tra il Monopoli, una delle squadre in lotta per la promozione diretta, e la Virtus Francavilla, anch’essa in piena corsa per contendere lo scettro al Bari e piazzata in quinta posizione. Erano due i punti a dividere le due squadre e restano dunque tali: sale a quota 39 la squadra di casa, a 37 gli ospiti, ma con le rivali che accorciano nei loro confronti. Primo tempo che parte in modo vivace, con occasioni da una parte e dall’altra. Le prime capitano agli ospiti, in particolare con Patierno che calcia però in modo non preciso, rispondono i padroni di casa col tiro di Starita respinto da Nobile. Sempre Patierno, intorno alla ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022)nell’attesoditra il, una delle squadre in lotta per la promozione diretta, e la, anch’essa in piena corsa per contendere lo scettro al Bari e piazzata in quinta posizione. Erano due i punti a dividere le due squadre e restano dunque tali: sale a quota 39 la squadra di casa, a 37 gli ospiti, ma con le rivali che accorciano nei loro confronti. Primo tempo che parte in modo vivace, con occasioni da una parte e dall’altra. Le prime capitano agli ospiti, in particolare con Patierno che calcia però in modo non preciso, rispondono i padroni di casa col tiro di Starita respinto da Nobile. Sempre Patierno, intorno alla ...

