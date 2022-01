Sci alpino | come sta Sofia Goggia? Il dott Panzeri | “50% di possibilità di andare a Pechino Lavora dalle 7 00 a dopo cena”

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ilha espresso la sua opinione in merito alla condizione diche continua il proprio recupero verso le imminenti Olimpiadi invernali che si terranno in quel ditra meno di una settimana. Il presidente della commissione medica FISI ha commentato alla stampariporta Sporting Club TV: “Ci sono buonedi vederla ai Giochi Olimpici di. Ha superato molto bene la fase uno, in questi giorni partiremo con la seconda. Ogni giorno vengono superati degli step importanti. Nei prossimi giorni la visiterò e saprò dire megliosta il ginocchio”. Andreaha continuato dicendo: “Le sue sensazioni sono molto positive ed anchepsicologicamente sta bene. E questo è molto ...

Oggi, domenica 30 gennaio 2022, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per, salto con gli, combinata nordica e slittino naturale. Ci saranno inoltre la Marcialonga didi fondo, i Mondiali divelocità, i Mondiali di slittino, i Mondiali junior di ...PROGRAMMA DI OGGIDomenica 30 gennaio Ore 11.30 - SuperG femminile Garmisch - Partenkirchen DOVE VEDERE LA GARA IN TV E IN STREAMING Diretta TV: Rai Sport HD, Eurosport 2 Diretta Streaming:...Il Dott. Panzeri ha espresso la sua opinione in merito alla condizione di Sofia Goggia che continua il proprio recupero verso le imminenti Olimpiadi invernali che si terranno in quel di Pechino tra me ...La gara di Kronplatz, Italia, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021/2022, sulla splendida pista Erta, è stata qualitativamente molto alta. La sciatrice svedese ha vinto con 0.15 d ...