Sanremo 2022 | arriva Fiorello che prova a …

Leggi su baritalianews

(Di domenica 30 gennaio 2022) Festival di, è tutto pronto ormai per l’inizio di questa manifestazione canora italiana molto amata e famosa in tutto il mondo. Ebbene, è da diversi mesi che si parla di questa edizione del Festival e sembra che in molti abbiano chiesto a gran voce se sarà presente. Festival di, tutto pronto per l’inizio di giorno 1 febbraio Lo showmanha accompagnato Amadeus sul palco dell’Ariston per ben due edizioni. Ad ogni modo, lo scorso anno sembra che avesse detto di non voler in alcun modo prendere parte a nessun’altra edizione, per via delle tante polemiche sorte. Anche Amadeus in realtà aveva annunciato che quella sarebbe stata la sua ultima edizione da direttore artistico e conduttore ma dopo qualche mese aveva già cambiato idea. Di ...