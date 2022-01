Pierpaolo Pretelli, capelli lunghi e barba: mai visto così (Di domenica 30 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pierpaolo Pretelli ha sorpreso tutti i suoi fan, mostrandosi con un look del tutto diverso dal solito che l’ha reso quasi completamente irriconoscibile. Un successo davvero incredibile quello che è riuscito a raggiungere negli ultimi tempi Pierpaolo Pretelli in televisione. Dopo aver partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, in cui è arrivato in Leggi su youmovies (Di domenica 30 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha sorpreso tutti i suoi fan, mostrandosi con un look del tutto diverso dal solito che l’ha reso quasi completamente irriconoscibile. Un successo davvero incredibile quello che è riuscito a raggiungere negli ultimi tempiin televisione. Dopo aver partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, in cui è arrivato in

Advertising

fanpage : Pierpaolo Pretelli è positivo al #Covid, non ci sarà domani a #DomenicaIn #prelemi - PperchenoG : RT @Spettacolinews_: Pierpaolo Pretelli interpreta il brano “Certe notti” di Ligabue a Domenica In ?? #PierpaoloPretelli #Ligabue #Domenic… - AboutLove25 : RT @Spettacolinews_: Pierpaolo Pretelli interpreta il brano “Certe notti” di Ligabue a Domenica In ?? #PierpaoloPretelli #Ligabue #Domenic… - 68Stefania1101 : RT @Stefani61945564: #prelemi Identico Pierpaolo Pretelli spacca sempre ?? #pierliga #tuttipazzipersanremo - 68Stefania1101 : RT @Spettacolinews_: Pierpaolo Pretelli interpreta il brano “Certe notti” di Ligabue a Domenica In ?? #PierpaoloPretelli #Ligabue #Domenic… -