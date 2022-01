Ottawa assediata dei camionisti e No Vax contro l'obbligo vaccinale: il presidente Trudeau raggiunge un luogo segreto (Di domenica 30 gennaio 2022) Justin Trudeau, primo ministro canadese, e la sua famiglia hanno lasciato la loro casa nella capitale Ottawa per raggiungere un luogo segreto mentre circa 10mila camionisti si sono riuniti per ... Leggi su globalist (Di domenica 30 gennaio 2022) Justin, primo ministro canadese, e la sua famiglia hanno lasciato la loro casa nella capitaleperre unmentre circa 10milasi sono riuniti per ...

