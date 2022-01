Omicron, scienziati al lavoro sul vaccino universale: proteggerà da tutte le varianti, ecco i tempi (Di domenica 30 gennaio 2022) I vaccini proteggono dalle conseguenze gravi dell?infezione da Covid, ma con l?arrivo delle varianti la loro efficacia è sensibilmente diminuita nel prevenire i... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 30 gennaio 2022) I vaccini proteggono dalle conseguenze gravi dell?infezione da Covid, ma con l?arrivo dellela loro efficacia è sensibilmente diminuita nel prevenire i...

Advertising

EmMicucci : RT @salvo_fedele: Lo sapevamo già fin dall'inizio che non eravamo pronti a gestire l'emergenza omicron, con l'attuale rete di TI pediatrica… - chiadegli : RT @salvo_fedele: Lo sapevamo già fin dall'inizio che non eravamo pronti a gestire l'emergenza omicron, con l'attuale rete di TI pediatrica… - katiaamore : RT @salvo_fedele: Lo sapevamo già fin dall'inizio che non eravamo pronti a gestire l'emergenza omicron, con l'attuale rete di TI pediatrica… - ellygatta81 : RT @salvo_fedele: Lo sapevamo già fin dall'inizio che non eravamo pronti a gestire l'emergenza omicron, con l'attuale rete di TI pediatrica… - Stefamart7 : RT @Fabopolis: Diversi studi su Nature e molta della letteratura scientifica o degli scienziati rinomati (Topol ,Silvestri Balloux)hanno s… -