“Non voglio più avere a che fare con te!”: Alessandro Basciano shock, la coppia è scoppiata? (Di domenica 30 gennaio 2022) Alessandro Basciano non ci sta: le gelosie di Sophie sono intollerabili, nuova bufera per i fidanzatini del GF Vip. Alessandro Basciano (fonte youtube)Alessandro Basciano ha creato un gran scompiglio tra le donne del GF Vip. Dopo il suo plateale ingresso, in cui si è presentato elegantemente abbigliato e munito di un enorme mazzo di rose, una storica coppia di amiche si è interessata al prestante modello. Basciano, che ha militato anche nel cast di Temptation Island, è diventato infatti il fulcro dell’attenzione di Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Tra le due, è stata Sophie a spuntarla. Nonostante i due gieffini abbiano inscenato un fidanzamento all’interno del reality, la loro coppia è da sempre soggetta a clamorosi alti e bassi. ... Leggi su specialmag (Di domenica 30 gennaio 2022)non ci sta: le gelosie di Sophie sono intollerabili, nuova bufera per i fidanzatini del GF Vip.(fonte youtube)ha creato un gran scompiglio tra le donne del GF Vip. Dopo il suo plateale ingresso, in cui si è presentato elegantemente abbigliato e munito di un enorme mazzo di rose, una storicadi amiche si è interessata al prestante modello., che ha militato anche nel cast di Temptation Island, è diventato infatti il fulcro dell’attenzione di Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Tra le due, è stata Sophie a spuntarla. Nonostante i due gieffini abbiano inscenato un fidanzamento all’interno del reality, la loroè da sempre soggetta a clamorosi alti e bassi. ...

GiuliaSalemi93 : Lo riscrivo perché non voglio passare per bigotta che non sono. Io credo assolutamente nell’amore libero in tutte l… - ItaliaViva : Voglio essere molto chiaro: Belloni è una grandissima professionista che stimo molto e volevo Ministra degli Esteri… - chetempochefa : 'Io voglio un'Europa che distrugge i muri e non li costruisce. È un punto importante per me'. @RobertaMetsola, Pre… - chvrryskies1 : non voglio fare commenti perché andrei oltre il codice penale - attilascuola : RT @Bimbamixx: Ma non ho capito perché dovrei abbandonare io il mio paese ! Io voglio cacciare loro ! Sono loro il problema , non io . -