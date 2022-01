Il gioco dell'oca in una settimana tragicomica (Di domenica 30 gennaio 2022) Termina una settimana tragicomica: avrà pesanti conseguenze per tutti. Anche la Belloni finisce danneggiata dall'idea di candidarla Leggi su ilgiornale (Di domenica 30 gennaio 2022) Termina una: avrà pesanti conseguenze per tutti. Anche la Belloni finisce danneggiata dall'idea di candidarla

Ultime Notizie dalla rete : gioco dell Mattarella presidente bis: vincitori e vinti dell'elezione al Quirinale È stato dall'inizio un sostenitore dell'elezione del premier al Quirinale o del possibile ... Esce da un gioco che si è rivelato più grande di lui, delegittimato sia dentro la maggioranza sia nell'ex ...

Mattarella presidente bis: vincitori e vinti dell'elezione al Quirinale Il leader del Pd esce dalla partita del Quirinale come uno dei principali vincitori. Ha sostenuto l’idea del Mattarella-bis fin dall’inizio, avendo come unica, reale, alternativa solo l’ascesa di Mari ...

