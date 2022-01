Il delitto di Cogne | da stasera su Crime+Investigation il documentario sul caso di Annamaria Franzoni

(Di domenica 30 gennaio 2022)e domani su, alle 22:55, va in onda Ildi, ilche, a 20 anni di distanza, ricostruisce ildie del piccolo Samuele. A 20 anni da quella tragica mattina, Ildi, ilin ondae domani su(canale 119 di Sky) alle 22:55, ricostruisce la vicenda che ha vistounica indiziata, e poi condannata, per la morte del figlio, il piccolo Samuele di soli 3 anni. Nel(qui la nostra recensione de Ildi) in due puntate si cerca di ...

A 20 anni da quella tragica mattina, Ildi, il documentario in onda stasera e domani su Crime+Investigation (canale 119 di Sky) alle 22:55, ricostruisce la vicenda che ha visto Annamaria Franzoni unica indiziata, e poi ..."Anna Maria Franzoni tradita da ciabatte"/di: "Un pm svelò la prova?" Da prime indiscrezioni, riportate da Repubblica , l'ingegnere sarebbe morto a causa di diverse coltellate che lo ...Stasera e domani su Crime+Investigation, alle 22:55, va in onda Il delitto di Cogne, il documentario che, a 20 anni di distanza, ricostruisce il caso di Annamaria Franzoni e del piccolo Samuele. A 20 ...Maria Del Savio Bonaudo si occupò dell'indagine sulla mamma di Cogne: 'Colpevole non perché condannata in tutti i gradi, ma perché c'erano le prove' ...