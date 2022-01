Galeone: «Vlahovic come Mandzukic. Prossimo acquisto? Ecco il mio nome» (Di domenica 30 gennaio 2022) Giovanni Galeone, amico stretto ex ec tecnico di Massimiliano Allegri, dice la sua sull’acquisto di Vlahovic da parte della Juve Giovanni Galeone ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Le parole dell’ex allenatore sulla Juventus: ATTACCANTI SLAVI – «Vlahovic ricorda il primo Mandzukic, quello del Bayern, anche se a livello tecnico è superiore. Piuttosto, mi sembra abbia qualcosa di Ibra quel Lazetic che il Milan ha acquistato dalla Stella Rossa. Comunque Allegri l’ho sentito molto soddisfatto di Vlahovic. Si ricorda cosa avevo detto tre mesi fa? Alla Juve sevrono tre calciatori: Alaba, Locatelli e Vlahovic. Due li hanno presi». Prossimo acquisto – «L’acquisto più importante sarà recuperare Rabiot, che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Giovanni, amico stretto ex ec tecnico di Massimiliano Allegri, dice la sua sull’dida parte della Juve Giovanniha parlato ai microfoni di Tuttosport. Le parole dell’ex allenatore sulla Juventus: ATTACCANTI SLAVI – «ricorda il primo, quello del Bayern, anche se a livello tecnico è superiore. Piuttosto, mi sembra abbia qualcosa di Ibra quel Lazetic che il Milan ha acquistato dalla Stella Rossa. Comunque Allegri l’ho sentito molto soddisfatto di. Si ricorda cosa avevo detto tre mesi fa? Alla Juve sevrono tre calciatori: Alaba, Locatelli e. Due li hanno presi».– «L’più importante sarà recuperare Rabiot, che ...

