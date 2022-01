Formula E, Antonio Giovinazzi: “Serve tempo per essere competitivi” (Di domenica 30 gennaio 2022) Antonio Giovinazzi esprime la propria opinione al termine del primo round della Formula E. Il pugliese ha faticato a trovare il ritmo in Arabia Saudita, una missione per nulla semplice in un campionato oltremodo particolare come il Mondiale riservato alle vetture elettriche. Il portacolori di Dragon/Penske ha insegue il resto del gruppo che non ha mancato di regalarci emozioni nel primo evento dell’anno. Lo svizzero Edoardo Mortara (Venturi) ha conquistato la race-2, mentre l’olandese Nick De Vries (Mercedes) ha dominato la prima gara dell’anno. L’ex portacolori di Alfa Romeo per il Mondiale di F1 ha dichiarato alla stampa come riporta “Electricmotornews.com”: “Tutto è molto difficile, ci sono tanti dati da analizzare. Il simulatore mi aiuterà, ma nella prossima gara ci sarà meno tempo da passare in ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)esprime la propria opinione al termine del primo round dellaE. Il pugliese ha faticato a trovare il ritmo in Arabia Saudita, una missione per nulla semplice in un campionato oltremodo particolare come il Mondiale riservato alle vetture elettriche. Il portacolori di Dragon/Penske ha insegue il resto del gruppo che non ha mancato di regalarci emozioni nel primo evento dell’anno. Lo svizzero Edoardo Mortara (Venturi) ha conquistato la race-2, mentre l’olandese Nick De Vries (Mercedes) ha dominato la prima gara dell’anno. L’ex portacolori di Alfa Romeo per il Mondiale di F1 ha dichiarato alla stampa come riporta “Electricmotornews.com”: “Tutto è molto difficile, ci sono tanti dati da analizzare. Il simulatore mi aiuterà, ma nella prossima gara ci sarà menoda passare in ...

