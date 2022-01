Fichi secchi, un dolce aiuto per il benessere dell'organismo (Di domenica 30 gennaio 2022) Per beneficiare delle loro proprietà occorre non esagerare nelle quantità. Si tratta, infatti, di frutti molto zuccherini che vengono sconsigliati a chi ha problemi di diabete Leggi su ilgiornale (Di domenica 30 gennaio 2022) Per beneficiaree loro proprietà occorre non esagerare nelle quantità. Si tratta, infatti, di frutti molto zuccherini che vengono sconsigliati a chi ha problemi di diabete

Advertising

antoluigi54 : @GianricoCarof ha fatto un gran matrimonio con i fichi secchi. Bravo Enrico. - Ga811007 : @Ennio76040064 @fbmaarket E allora deve trovare un ds in grado di fare le nozze con i fichi secchi, non un coglione… - Pie010101 : @MagdiBruja Marotta unico in grado nell'universo di far le nozze coi fichi secchi - RossanaGiannan2 : RT @ValeryMell1: @SilvestriMd Mi dispiace un sacco perdere una persona seria e preparata come te. Ripensaci e manda a magiare fichi secchi… - marcomanz1 : @MentaLInter Quindi la beneamata è stata costruita con le noccioline e fichi secchi....??? -