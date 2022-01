Esplode il copione gate al GF VIP 6 | Delia lo nasconde nell’armadio ?

(Di domenica 30 gennaio 2022) Da questa notte circolavano sui social alcune immagini che mostravanoDuran leggere qualcosa di nascosto, come se tenesse qualcosae non volesse che le telecamere mostrassero quello che stava facendo. E così se in un primo momento si era scherzato sul fatto che stesse leggendo un, visto quello che poi era successo nella notte con Gianluca, successivamente sono iniziate a circolare diverse ipotesi su questa storia. E anche nella casa, si fanno teorie e congetture su quanto successo e sul fatto cheabbia dei fogli che qualcuno le dà e cheper bene. Ma ci sono davvero dei copioni? Chestia recitando lo diciamo da settimane ma che le abbiano persino stampato la sua parte, sarebbe davvero pazzesco. Si può essere così ingenui da pensare che ...

C'è un copione, decidete a che pagina state', sbotta l'opinionista di Signorini, che si rivela ... Esplode: 'Adesso ho bisogno di cinque secondi. Tra me e Soleil c'è stata chiarezza, lei ha ragione ...' Delia Duran è nei guai. La modella venezuelana è stata beccata con un copione in mano. I fan sono senza parole. Un video la incastra ...