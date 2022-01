Covid | ultime news Calano i ricoveri -19 | lieve aumento delle terapie intensive +5

(Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, i nuovi contagi sono 104.065, con 235 morti. Il tasso di positività scende al 12,7%. Nelle prossime ore ci sarà il Consiglio dei ministri: prevista la prorogamascherine all'aperto. Preoccupano i contagi in età scolare. In arrivo, intanto, la prima tranche di 11mila trattamenti della pillola anti-di Pfizer approvata dall'Ema

Corriere : Covid, i dati Agenas: «Occupazione delle intensive scende al 16%. Calo in 11 Regioni. Stabili i ricoveri» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Il ta… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - mikedells : RT @dukana2: Disastro #Covid #Basilicata perché non hanno chiuso impianti petroliferi dei criminali #Eni #Shell e #Total ??un altro morto e… - Giuggio72684862 : RT @Virus1979C: #Covid, nelle ultime 24 ore 104.065 nuovi casi e 235 morti. -

In Italia 104.065 nuovi casi e 235 decessi Sono 104.065 I nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 137.147) E 235 i decessi (ieri 377) registrati in italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge ...I vaccini proteggono dalle conseguenze gravi dell'infezione da Covid, ma con l'arrivo delle varianti la loro efficacia è sensibilmente diminuita nel prevenire i contagi. Per uscire dall'incubo della ...Situazione Covid-19 al 30 gennaio 2022. Sono 6.224 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.677). Lo si evince dai dati ...