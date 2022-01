CorSport: Napoli-Olivera, trattativa in chiusura, arriverà a luglio per 11 milioni più bonus (Di domenica 30 gennaio 2022) La trattativa per portare Mathias Olivera a Napoli in estate è in chiusura. L’esterno sinistro del Getafe sarà il sostituto di Ghoulam. Lo scrive il Corriere dello Sport. arriverà a luglio per 11 milioni più bonus. “Dicono che il ds Giuntoli lo abbia praticamente preso per la prossima stagione e che l’affare sia ai dettagli; dicono che a dispetto della clausola rescissoria da 20 milioni di euro, il club azzurro lo pagherà 11 milioni più i bonus. Dicono che ormai sia lui, il terzino sinistro cercato per anni”. Ieri ha esordito come titolare con la Nazionale dell’Uruguay contro il Paraguay. Il quotidiano sportivo ne traccia un ritratto. “Tecnicamente è naturalmente predisposto ad attaccare e la velocità ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 30 gennaio 2022) Laper portare Mathiasin estate è in. L’esterno sinistro del Getafe sarà il sostituto di Ghoulam. Lo scrive il Corriere dello Sport.per 11più. “Dicono che il ds Giuntoli lo abbia praticamente preso per la prossima stagione e che l’affare sia ai dettagli; dicono che a dispetto della clausola rescissoria da 20di euro, il club azzurro lo pagherà 11più i. Dicono che ormai sia lui, il terzino sinistro cercato per anni”. Ieri ha esordito come titolare con la Nazionale dell’Uruguay contro il Paraguay. Il quotidiano sportivo ne traccia un ritratto. “Tecnicamente è naturalmente predisposto ad attaccare e la velocità ...

Advertising

CorSport : Addio a Gianni #DiMarzio, il cordoglio del #Napoli: 'Indimenticabile' ?? - napolista : CorSport: #Napoli-#Olivera, trattativa in chiusura, arriverà a luglio per 11 milioni più bonus L’esterno del Getaf… - JoviAcm : RT @calcioesport360: ?????? #Napoli, occhi puntati sul talentino serbo #Ilic del #Verona per giugno, i partenopei cercano un rinforzo a centro… - ferraragino_2 : il Napoli ha riscattato #Anguissa! Secondo il CorSport l’affare definito, 15mln al Fulham, il 30 giugno diventerà a… - infoitsport : CorSport - L'Inter prova a soffiare Frattesi a Napoli e Juve: il Sassuolo ha già fatto il prezzo -