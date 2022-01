Calciomercato | tutte le trattative | la Juve chiude Zakaria | Fiorentina all - in su Alvarez

(Di domenica 30 gennaio 2022) Bologna, 30 gennaio 2022 - Lantus è scatenata in questo mercato: dopo l'acquisto di Vlahovic i bianconeri chiudono con successo anche la trattativa per portare a Torino, talento del ...

le trattative Anche la Sampdoria chiude i suoi ultimi affari: il club ha risolto definitivamente il prestito di Ihattaren , rispedendolo alla Juventus che però lo ha già girato in prestito all' ...Penultimo giorno diinvernale:le trattative e gli aggiornamenti in direttaUltime ore diinvernale. Domani, alle ore 20, si concluderanno le trattative di questa sessione di gennaio. ...Né Fiorentina né Milan, Yuri Alberto alla fine vola in Russia e si accasa allo Zenit. Il talentoso attaccante dell'Internacional, brasiliano."Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un c***o!"..