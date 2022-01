C.S.I. Vegas serie tv su Rai 2: trama episodi 30 gennaio 2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) C.S.I. Vegas episodi 30 gennaio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 30 gennaio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA C.S.I. Vegas stagione 1 episodio 4 Alla brace. Il corpo di un uomo viene ritrovato in una fossa per barbecue insieme a un maiale, preparato per una festa hawaiana. Il passato della vittima fa emergere inquietanti verità nascoste. Intanto Grissom e Sara sono alle prese con un confronto sempre più serrato riguardo le indagini su Hodges. Nora Cross, degli Affari Interni, cerca in tuti i modi di minare la fiducia reciproca dei due protagonisti… C.S.I. Vegas streaming La ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) C.S.I.30. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 30su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA C.S.I.stagione 1o 4 Alla brace. Il corpo di un uomo viene ritrovato in una fossa per barbecue insieme a un maiale, preparato per una festa hawaiana. Il passato della vittima fa emergere inquietanti verità nascoste. Intanto Grissom e Sara sono alle prese con un confronto sempre più serrato riguardo le indagini su Hodges. Nora Cross, degli Affari Interni, cerca in tuti i modi di minare la fiducia reciproca dei due protagonisti… C.S.I.streaming La ...

