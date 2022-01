Borghi (Pd): "Proporremo legge, no a capi dei Servizi a cariche istituzionali" (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Non c'è mai stata la chiusura di una intesa con il Pd sulla candidatura di Elisabetta Belloni". Il Pd da giorni stava avvertendo i 5 Stelle della inopportunità "politica e istituzionale" di quella soluzione con un passaggio mai avvenuto nella storia del Paese dai vertici dei Servizi alla presidenza della Repubblica. E, proprio per quanto accaduto, il Pd si farà promotore di "una iniziativa legislativa che verrà sottoposta a tutte le forze politiche" per affrontare il tema delle “incompatibilità e ineleggibilità” che regolino il passaggio dai vertici dei Servizi a una carica istituzionale. Lo annuncia, parlando con l'Adnkronos, Enrico Borghi, responsabile sicurezza dem e membro del Copasir. "C'è un diritto dei cittadini di sapere come sono andate le cose e un nostro dovere di raccontarle", dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Non c'è mai stata la chiusura di una intesa con il Pd sulla candidatura di Elisabetta Belloni". Il Pd da giorni stava avvertendo i 5 Stelle della inopportunità "politica e istituzionale" di quella soluzione con un passaggio mai avvenuto nella storia del Paese dai vertici deialla presidenza della Repubblica. E, proprio per quanto accaduto, il Pd si farà promotore di "una iniziativa legislativa che verrà sottoposta a tutte le forze politiche" per affrontare il tema delle “incompatibilità e ineleggibilità” che regolino il passaggio dai vertici deia una carica istituzionale. Lo annuncia, parlando con l'Adnkronos, Enrico, responsabile sicurezza dem e membro del Copasir. "C'è un diritto dei cittadini di sapere come sono andate le cose e un nostro dovere di raccontarle", dice ...

