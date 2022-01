Australian Open 2022: Rafael Nadal sfida Daniil Medvedev, la storia e il pronostico (Di domenica 30 gennaio 2022) Rafael Nadal contro Daniil Medvedev: è questa la finale degli Australian Open 2022, un frammento di storia che si potrebbe consumare in un senso o nell’altro. Per una misura, c’è la caccia al 21° Slam del mancino di Manacor, un evento che avrebbe dello storico e totalmente imprevisto alla vigilia, per l’altra c’è invece la possibilità di ritrovare un russo vincitore a Melbourne a 17 anni di distanza da una delle performance più belle di Marat Safin nella sua pazza carriera. Percorsi differenti per i due giocatori: Nadal si è ritrovato a vincere con agio le prime tre partite, ha ceduto un set al russo Karen Khachanov, ha rischiato di subire la rimonta del canadese Denis Shapovalov (che si è poi quasi sconfitto da solo), ed infine è ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)contro: è questa la finale degli, un frammento diche si potrebbe consumare in un senso o nell’altro. Per una misura, c’è la caccia al 21° Slam del mancino di Manacor, un evento che avrebbe dello storico e totalmente imprevisto alla vigilia, per l’altra c’è invece la possibilità di ritrovare un russo vincitore a Melbourne a 17 anni di distanza da una delle performance più belle di Marat Safin nella sua pazza carriera. Percorsi differenti per i due giocatori:si è ritrovato a vincere con agio le prime tre partite, ha ceduto un set al russo Karen Khachanov, ha rischiato di subire la rimonta del canadese Denis Shapovalov (che si è poi quasi sconfitto da solo), ed infine è ...

