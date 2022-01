Amalfi | vaccini oggi nell’antico Arsenale

(Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– In attesa di fare una valutazione su quelli che saranno i numeri e le adesioni per sottoporsi alla somministrazione del vaccino, ha già conquistato lo scettro di luogo più suggestivo dove effettuare il vaccino, l’della Repubblica di, dahub per le dosi in open day dalle nove alle 17. Tutti possono accedere liberamente senza alcuna prenotazione. È infatti necessario presentarsi solo muniti di tessera sanitaria. A seguire da vicino le operazioni il sindaco di, Daniele Milano che ha promosso la campagna vaccinale, in un luogo, quello della costieratana dove per i cittadini è stato più difficile vaccinarsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

