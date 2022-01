Ultime Notizie Roma del 29-01-2022 ore 12:10 (Di sabato 29 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in Corso la settima votazione parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica prevista ennesima fumata nera al gran parte dei partiti di maggioranza dopo non aver partecipato alla prima Chiama si asterrà alla da un’intesa tra cercato in un vertice dei leader di maggioranza con Salvini lettera a Conte Tagliani Renzi il vertice inizialmente previsto in prima mattinata è stato aggiornato per l’assenza di Conte Salvini apre la conferma dell’attuale presidente o stop Ave ti odierà Mattarella di ripensarsi oggi si riparte con il centro-destra formalmente staccato così rigoletta che chiede di assecondare la saggezza del parlamento nella notte un vertice Sportitalia quei centristi aveva definito il sostegno a casini la formazione di un coordinamento il mio nome ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e ben ritrovate all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in Corso la settima votazione parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica prevista ennesima fumata nera al gran parte dei partiti di maggioranza dopo non aver partecipato alla prima Chiama si asterrà alla da un’intesa tra cercato in un vertice dei leader di maggioranza con Salvini lettera a Conte Tagliani Renzi il vertice inizialmente previsto in prima mattinata è stato aggiornato per l’assenza di Conte Salvini apre la conferma dell’attuale presidente o stop Ave ti odierà Mattarella di ripensarsi oggi si riparte con il centro-destra formalmente staccato così rigoletta che chiede di assecondare la saggezza del parlamento nella notte un vertice Sportitalia quei centristi aveva definito il sostegno a casini la formazione di un coordinamento il mio nome ...

