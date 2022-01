Trasferita nella rianimazione di Torrette: restano critiche le condizioni della mamma non vaccinata (Di sabato 29 gennaio 2022) ANCONA - Sono stati una sola essenza per trentadue settimane, un'unica entità emotiva. Lei ora sta lottando contro il Covid nella clinica di rianimazione di Torrette; lui, il suo piccino di appena due ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 29 gennaio 2022) ANCONA - Sono stati una sola essenza per trentadue settimane, un'unica entità emotiva. Lei ora sta lottando contro il Covidclinica didi; lui, il suo piccino di appena due ...

Advertising

svftlcki : @clvffrd ce l’avevo nella cosa in cui abitavo qualche mese fa, ora mi sono trasferita ma ho presente HAHAHAHA - Ld4yfly : mi sono trasferita di nuovo nella casa in cui ho già vissuto all’inizio solo che nell’altra stanza e vabbè che merd… - sxxrxa : nella mia famiglia sono quasi tutti positivi e io non sono mai stata così felice di essermi trasferita - la_focamonaca : @afderas Magari fosse così, ma son stata trasferita nella nebbiosa Padania da anni ormai ???? - callforain : se mi avete sentito scrivere dire che mi ero trasferita a seoul ???? NO U DIDN'T era un miraggio un'allucinazione per… -