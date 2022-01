Stanno regalando la Russia alla Cina

(Di domenica 30 gennaio 2022) Le cronache di Le Monde ci dicono che Kiev non è una città in stato di assedio: scaffali dei negozi ben forniti, caffè aperti, benzinai con carburante e misure di sicurezza invisibili. Lontano dal fronte si combatte soprattutto una guerra dei nervi e strategica, in cui gli ucraini sono più pedine che protagonisti Invitato a partecipare come speaker al Forum sulladel Centro studi americani di Roma e dell’Aspen, mi è parso di cogliere negli interventi, sia degli occidentali … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Cate__16 : RT @_alwaystired__: LORO CHE CI STANNO REGALANDO TRASH #cepostaperte - https_elly_ : RT @_alwaystired__: LORO CHE CI STANNO REGALANDO TRASH #cepostaperte - Francy11412804 : RT @_alwaystired__: LORO CHE CI STANNO REGALANDO TRASH #cepostaperte - moreisbetter95 : RT @_alwaystired__: LORO CHE CI STANNO REGALANDO TRASH #cepostaperte - ziaarsenico : RT @_alwaystired__: LORO CHE CI STANNO REGALANDO TRASH #cepostaperte -

Ultime Notizie dalla rete : Stanno regalando

OA Sport

Un calcio diverse rispetto a quello Europeo, più fisico, ma meno tecnico, che però sta...volando a passo serrato e se butteranno giù anche la corazzata d'Egitto, il loro sogno ...... ma anchesimpatici spaccati di vita quotidiana. ' Solo' 130mila follower per Iginio ... Ma il dato sicuramente più interessante riguarda il boom di creator giovani e meno giovan i che...Crisi ucraina. Nelle tensioni tra Est e Ovest i cinesi sanno muoversi con accortezza. E possono indicare anche soluzioni. Le cronache di Le Monde ci dicono che Kiev non è una città in stato di assedio ...In queste ore, Fabio Paratici è al lavoro per regalare ad Antonio Conte due calciatori della Juventus, Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. I tifosi del Tottenham, però, non ...