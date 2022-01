Si chiude stasera Si va verso il Mattarella bis

(Di sabato 29 gennaio 2022) L'ottava votazione nel pomeriggio può essere quella finale: i partiti di maggioranza convergono sul Mattarella bis. Ira di Giorgia Meloni: "Non voglio crederci"

Renzi ottimista: 'si chiude stasera'. 29 gen 12:20 Terminato il vertice di maggioranza E' terminato il vertice con i segretari dei partiti della maggioranza. 29 gen 12:15 Draghi mediatore: Mattarella ...Matteo Renzi mostra ottimismo: "si chiude stasera". Definitiva, quindi, potrebbe essere l'ottava votazione delle 16.30. La Lega si astiene al primo scrutinio di oggi, anche Forza Italia e Coraggio ...L'ottava votazione nel pomeriggio può essere quella finale: i partiti di maggioranza convergono sul Mattarella bis. Ira di Giorgia Meloni: "Non voglio crederci" ...