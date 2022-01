Quirinale | settima fumata nera | Mattarella oltre 350 voti

(Di sabato 29 gennaio 2022)per il Parlamento in seduta comune allargato ai delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica. Seguendo lo spoglio pubblico in Aula si vede che nessuno ha raggiunto il quorum ma Sergioè salito nei consensii 350. Fdi ha votato per Nordio, Alternativa per Di Matteo, qualche voto anche per Pier Ferdinando Casini, Marta Cartabia, Elisabetta Belloni e Mario Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Salta vertice di maggioranza per l'assenza di Conte. Dalle 9.30 è in corso la nuova chiama per eleggere il successore di Sergio Mattarella che ieri nella sesta fumata nera ha ottenuto una valanga di ...Il Parlamento chiede al presidente Sergio Mattarella di restare alper un altro settennato. Allavotazione, appena conclusa, i grandi elettori hanno votato in massa per il Capo dello Stato che ha raggiunto quota 387 preferenze. Ha superato i 336 ...Roma, 29 gen. (askanews) - 'Restituiamo al Parlamento la possibilità di lavorare e se si doveva andare avanti con veti e no, ho preferito - ...Roma, 29 gen. (askanews) - Settima fumata nera per il Parlamentoin seduta comune allargato ai delegati regionali per l'elezionedel Presidente ...