Quirinale 2022, Mattarella rieletto presidente della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica nell’ottava votazione. Mattarella ha raggiunto il quorum della maggioranza assoluta, pari a 505 voti, per l’elezione alla Presidenza della Repubblica. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sergioè statonell’ottava votazione.ha raggiunto il quorummaggioranza assoluta, pari a 505 voti, per l’elezione alla Presidenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - SanteserSergio : RT @repubblica: Oltre 750 voti per Sergio Mattarella #Quirinale - prestia_fabio : RT @La7tv: #quirinale +++ Sergio #Mattarella rieletto Presidente della Repubblica. -