Palermo, prima al “Barbera” contro il Monterosi: all’andata 1-1 gol di Brunori (Di sabato 29 gennaio 2022) Ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, il Palermo ospita il Monterosi Tuscia nella prima gara interna del nuovo anno solare. Unico precedente il pareggio dell'andata, diversi aspetti sono cambiati dallo scorso 26 settembre Leggi su mediagol (Di sabato 29 gennaio 2022) Ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, ilospita ilTuscia nellagara interna del nuovo anno solare. Unico precedente il pareggio dell'andata, diversi aspetti sono cambiati dallo scorso 26 settembre

Advertising

Agenzia_Ansa : Mattarella lascia Palermo, una bimba lo accoglie in strada. Il Presidente si è fermato a parlare con la piccola Emi… - GiornaleLORA : “Alma” di Joe Schittino in prima esecuzione assoluta al Teatro Massimo di Palermo. Il programma 2022 - ABalestrieri : RT @EpyAle: Qua si inculano salvini a sangue. Magari convergedo su casini all'ultimo secondo prima di andare in pellegrinaggio a Palermo - EpyAle : Qua si inculano salvini a sangue. Magari convergedo su casini all'ultimo secondo prima di andare in pellegrinaggio… - sammieajo : @_mrbyte sui 400, su altre storie... Anzi ci va giú leggero, perché fa vedere uno spaccato quasi 'benestante'. A pr… -