Mattarella rieletto presidente della Repubblica | superato il quorum di 505 voti Le parole del presidente | «Avevo altri piani | ma se serve io ci sono» Standing ovation a Montecitorio

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - Agenzia_Ansa : FLASH | Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica #ANSA - the_nise_ : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica #ANSA - manu_etoile : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella rieletto

Se Sergiostasera fosse, con tutta probabilità il giuramento avverrebbe giovedì 3 febbraio . Il presidente della Repubblica, infatti, è entrato in carica il 3 febbraio del 2015 ...18.44 - Se Sergiofosse staseracon tutta probabilità il giuramento avverrebbe giovedì 3 febbraio. Il presidente della Repubblica infatti è entrato in carica il 3 febbraio del ...1' di lettura Senigallia 29/01/2022 - E' Mattarella-bis. Sergio Mattarella sarà anche il 13° Presidente della Repubblica Italiana. L'elezione è arrivata dopo sei giorni di votazioni e all'ottava chiam ...Alle ore 20,19 è stato superato il quorum dei 505 voti necessari per l’elezione a presidente della Repubblica: Sergio Mattarella rimarrà al Quirinale per altri sette anni.