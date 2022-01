Marcialonga 2022: programma, orario, tv, streaming, chi parteciperà (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio andrà in scena la Marcialonga 2022. Si tratta della celeberrima Ski-Marathon, una grande classica dello sci di fondo giunta alla sua 49ma edizione. In Trentino, tra Val di Fiemme e Val di Fassa, si consumerà uno degli eventi più attesi dell’inverno. Stiamo parlando della più famosa, importante e prestigiosa gara di gran fondo in Italia e tra le più rilevanti a livello mondiale. Oltre 5000 partecipanti pronti ad affrontare i 70 km di gara. Tra gli uomini i grandi favoriti della vigilia sono il norvegese Tord Asle Gjerdalen e lo svedese Max Novak mentre tra le donne si preannuncia un testa a testa in salsa svedese tra Britta Johanna Norgren e Ida Dahl. L’Italia può fare affidamento su Dietmar Noeckler e sulle ex fondiste Sabina Valbusa e Marianna Longa. Tra gli iscritti anche John Arne Riise, ex calciatore di Roma e Liverpool, e ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio andrà in scena la. Si tratta della celeberrima Ski-Marathon, una grande classica dello sci di fondo giunta alla sua 49ma edizione. In Trentino, tra Val di Fiemme e Val di Fassa, si consumerà uno degli eventi più attesi dell’inverno. Stiamo parlando della più famosa, importante e prestigiosa gara di gran fondo in Italia e tra le più rilevanti a livello mondiale. Oltre 5000 partecipanti pronti ad affrontare i 70 km di gara. Tra gli uomini i grandi favoriti della vigilia sono il norvegese Tord Asle Gjerdalen e lo svedese Max Novak mentre tra le donne si preannuncia un testa a testa in salsa svedese tra Britta Johanna Norgren e Ida Dahl. L’Italia può fare affidamento su Dietmar Noeckler e sulle ex fondiste Sabina Valbusa e Marianna Longa. Tra gli iscritti anche John Arne Riise, ex calciatore di Roma e Liverpool, e ...

