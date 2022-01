LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne 2022 in DIRETTA: quartetto davanti, c’è anche Silvia Persico! (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 21:44 Lucinda Brand prova a forzare il ritmo. Lasciano qualche metro Alvarado e Vos, Persico poco più dietro. 21:42 Persico si aggancia a Marianne Vos. Ora in testa c’è un quartetto e c’è anche un’azzurra! 21:41 Risalgono da dietro la canadese Maghalie Rochette, ora sesta e Blanka Vas, ottava. 21:40 Persico si conferma in grande condizione! Sta provando a rientrare da sola sul terzetto di testa. 21:39 Completato il primo giro. Brand davanti in 7’54”. Persico è quarta a 7? dalla testa. Lechner dodicesima a 24?. 21:37 Primo passaggio sulla mitica scalinata da 38 gradini. Più avanti nella corsa potrebbe essere un punto decisivo. 21:36 Si avvantaggiano Brand, Vos e Alvarado. Silvia Persico è nel secondo gruppetto con Inge Van der Heijden e Yara Kastelijn. 21:34 Brand ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:44 Lucinda Brand prova a forzare il ritmo. Lasciano qualche metro Alvarado e Vos, Persico poco più dietro. 21:42 Persico si aggancia a Marianne Vos. Ora in testa c’è une c’èun’azzurra! 21:41 Risalgono da dietro la canadese Maghalie Rochette, ora sesta e Blanka Vas, ottava. 21:40 Persico si conferma in grande condizione! Sta provando a rientrare da sola sul terzetto di testa. 21:39 Completato il primo giro. Brandin 7’54”. Persico è quarta a 7? dalla testa. Lechner dodicesima a 24?. 21:37 Primo passaggio sulla mitica scalinata da 38 gradini. Più avanti nella corsa potrebbe essere un punto decisivo. 21:36 Si avvantaggiano Brand, Vos e Alvarado.Persico è nel secondo gruppetto con Inge Van der Heijden e Yara Kastelijn. 21:34 Brand ...

