Il filosofo ci ricorda che «l' umano non è né buono | né cattivo | è complesso» e la prima lezione è quella dell' autocritica e dell' esercizio del dubbio

(Di sabato 29 gennaio 2022) Serena Dandini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Gennaio è il mese degli oroscopi e dei buoni propositi. Ma dopo due anni di pandemia non è facile guardare al futuro con lo sprint positivo tipico dei primi giorni’anno. Difficile ripromettersi di abbandonare il divano per iscriversi in palestra, quando l’ultima ventata di Covid è sempre in agguato. Ma da qualche parte bisogna pur iniziare per non precipitare nella solita pigrizia e nell’ancora più insidiosa accidia mentale che ci sta sprofondando in un cinismo velato di menefreghismo e narcisismo e di tanti altri ismi che hanno preso il sopravvento sulle nostre migliori intenzioni. Siamo tutti un po’ rinchiusi nella casa del grande fratello che ormai va in onda ad libitum, con l’unica consolazione che non abbiamo bisogno di ricoprirci di paillettes per affrontare la giornata. Il ...