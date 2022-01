"Evviva il siero sperimentale". Mara Venier a letto con l'influenza? Il fesso delira e lei lo sotterra: una risposta epica (Di sabato 29 gennaio 2022) Mara Venier non le manda a dire. La conduttrice di Domenica In su Rai 1 ha pubblicato una foto in cui la si vede stesa al letto con sciarpa e cappello. A corredo questa didascalia: "A casa leggermente raffreddata, già fatti i tamponi ed è tutto negativo!!!!", così Zia Mara ha rassicurato i suoi seguaci. Non tutti però le hanno mostrato solidarietà e augurato buona guarigione. Qualcuno tra i suoi follower, presumibilmente un no vax, ha commentato in maniera velenosa: "Covid? Evviva il siero sperimentale!". epica la risposta della conduttrice: "Vaffan**lo di cuore”, con un cuoricino rosso accanto. Parole che hanno riscosso un gran successo, tanto che il messaggio della Venier è finito pure sulla pagina di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022)non le manda a dire. La conduttrice di Domenica In su Rai 1 ha pubblicato una foto in cui la si vede stesa alcon sciarpa e cappello. A corredo questa didascalia: "A casa leggermente raffreddata, già fatti i tamponi ed è tutto negativo!!!!", così Ziaha rassicurato i suoi seguaci. Non tutti però le hanno mostrato solidarietà e augurato buona guarigione. Qualcuno tra i suoi follower, presumibilmente un no vax, ha commentato in maniera velenosa: "Covid?il!".ladella conduttrice: "Vaffan**lo di cuore”, con un cuoricino rosso accanto. Parole che hanno riscosso un gran successo, tanto che il messaggio dellaè finito pure sulla pagina di ...

