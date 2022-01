Elisabetta Canalis | il micro bikini colorato incanta tutti su Instagram

Leggi su dilei

(Di sabato 29 gennaio 2022)colpisce ancora con le sue curve mozzafiato. La bellissima showgirl, sempre maestra di stile su, ha stregato ancora una volta i suoi follower e ha fatto il pieno di like grazie alla sua bellezza mediterranea e al suo fisico scolpito. Questa volta è apparsa sulle spiagge della California mentre sfida le onde sorridendo sul surf. Da sempre sportiva e attenta al benessere e all’alimentazione,anche questa volta sfoggia un look che rimarrà ben impresso fino all’estate. Ilmozzafiato tra le onde dell’oceano Ormai siamo abituati allo charme e al fascino di. Le sue lezioni di stile e sensualità sono ormai note da tempo ai fan e non solo. La showgirl, che ha compiuto 43 anni lo scorso 12 settembre è più in forma ...