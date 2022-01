eFootball abbandonato a sé stesso | ecco perché l’erede di PES vive una situazione preoccupante

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il nuovo simulatore calcistico di Konami,, è partito con il piede sbagliato, ma ciò che preoccupa è l’assenza di comunicazione. Il declino videoludico di Konami è cominciato già in epoca Ps3, quando la compagnia nipponica ha lasciato morire un brand di successo come Silent Hill. I problemi del producer giapponese si sono acuiti quando i vertici hanno litigato con Hideo Kojima, ultima grande personalità rimasta all’interno dell’azienda, nonché papà di Metal Gear Solid. Lo scontro ha portato alla pubblicazione incompleta di Metal Gear Solid V (parti della narrazione non sono state inserite nel contesto ludico, ma relegate all’end game) e successivamente alla morte dellobrand. Dal 2015 in poi, dunque, gli sforzi produttivi di Konami si sono incentrati esclusivamente su Pes e sul trasformare il fortunato simulatore ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : eFootball abbandonato

HDblog

... mentre Deathloop ha giàla Top 10. Tra le nuove uscite, oltre ai soliti big del ... che come previsto vedono2022 in prima posizione. A completare la Top 5 troviamo, in quest'...Il caso2022 è andato a scemare col tempo, soprattutto a causa del rinvio da parte di Konami dell'aggiornamento correttivo atteso per il gioco. In molti hanno presoil nuovo gioco ...