Diretta elezioni Quirinale. Mattarella: intesa sul bis. I capigruppo: «Si è messo a disposizione». Votazione decisiva al via. Salvini: «Draghi governi» (Di sabato 29 gennaio 2022) elezioni presidente della Repubblica in Diretta. C'è l'intesa per il Mattarella bis. E l'ottava Votazione per l'elezione del Capo dello Stato in programma dalle 16.30... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 29 gennaio 2022)presidente della Repubblica in. C'è l'per ilbis. E l'ottavaper l'elezione del Capo dello Stato in programma dalle 16.30...

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - Corriere : ?? Mattarella è disponibile - Alessan58605211 : L’uomo del monte #mattarella ha detto sì! Diretta elezioni Quirinale. Mattarella: intesa sul bis. I capigruppo: «… - tizianossong : RT @fanpage: ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un secondo mandato… - elena_ele6 : RT @fanpage: ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un secondo mandato… -