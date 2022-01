Covid oggi Italia, Iss: tasso decessi no vax 9-27 volte maggiore (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – I dati dell’ultimo report esteso dell’Istituto superiore di sanità confermano l’effetto protettivo dei vaccini contro Covid-19. Il tasso di mortalità nella popolazione con più di 12 anni d’età nel periodo 03/12/2021-02/01/2022 per i non vaccinati (60,2 decessi per 100.000 abitanti) risulta circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (6,4 decessi per 100.000) e circa ventisette volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (2,2 decessi per 100.000). Il tasso di ospedalizzazione nella popolazione con più di 12 anni d’età nel periodo 10 dicembre 2021-09 gennaio 2022 per i non vaccinati (302,7 ricoveri per 100.000 abitanti) risulta circa otto volte più alto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – I dati dell’ultimo report esteso dell’Istituto superiore di sanità confermano l’effetto protettivo dei vaccini contro-19. Ildi mortalità nella popolazione con più di 12 anni d’età nel periodo 03/12/2021-02/01/2022 per i non vaccinati (60,2per 100.000 abitanti) risulta circa novepiù alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (6,4per 100.000) e circa ventisettepiù alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (2,2per 100.000). Ildi ospedalizzazione nella popolazione con più di 12 anni d’età nel periodo 10 dicembre 2021-09 gennaio 2022 per i non vaccinati (302,7 ricoveri per 100.000 abitanti) risulta circa ottopiù alto ...

