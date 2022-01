Calciomercato Milan – Tottenham e Juventus trattano per Kulusevski (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Tottenham starebbero trattando per Kulusevski, calciatore accostato anche al Milan Leggi su pianetamilan (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato,starebbero trattando per, calciatore accostato anche al

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il giovane #Kerkez ceduto all'@AZAlkmaar - Gazzetta_it : Perché il Milan non risponde ai colpi di Juventus e Inter #calciomercato - cmdotcom : #Giroud: 'Limitato da un problema neuromuscolare, ora sto bene. Riporto il #Milan al vertice, su #Ibra e gli arbitr… - Salvofili : RT @75_franz6: Spiace confermarlo, ma in troppi non tifano Milan ma il calciomercato. Il campo è solo un fastidio tra una sezione di mercat… - MilanWorldForum : Milan: possibile un ultimo colpo di mercato Le news -) -