Calciomercato: Inter. Ufficializzato prestito di Sensi alla Sampdoria (Di sabato 29 gennaio 2022) Il centrocampista ex Sassuolo vestirà la maglia blucerchiata fino al 30 giugno MILANO - L'Inter ha Ufficializzato il prestito di Stefano Sensi alla Sampdoria. Il 26enne centrocampista marchigiano ex ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Il centrocampista ex Sassuolo vestirà la maglia blucerchiata fino al 30 giugno MILANO - L'haildi Stefano. Il 26enne centrocampista marchigiano ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato: Inter. Ufficializzato prestito di Sensi alla Sampdoria Il centrocampista ex Sassuolo vestirà la maglia blucerchiata fino al 30 giugno MILANO - L'Inter ha ufficializzato il prestito di Stefano Sensi alla Sampdoria. Il 26enne centrocampista marchigiano ex Cesena e Sassuolo, che con la maglia nerazzurra ha collezionato 52 presenze e 4 gol ...

Inter, Milan e Juve a 48 ore dal gong del mercato: i conti in tasca

Bologna, 29 gennaio 2022 - L'Inter piazza l'ultimo colpo di questa sessione di calciomercato. Simone Inzaghi ritrova Felipe Caicedo, attaccante con il quale ha lavorato ai tempi della Lazio. I nerazzurri hanno deciso di ...