Calciomercato Inter, De Vrij potrebbe lasciare a giugno (Di sabato 29 gennaio 2022) Il prossimo Calciomercato dell’Inter potrebbe ruotare tutto attorno al possibile addio di Stefan de Vrij. Come riporta Calciomercato.com, il difensore olandese potrebbe lasciare i nerazzurri a giugno. Stephan De Vrij InterLo stallo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 potrebbe accelerare la cessione, con Marotta e il ds Ausilio già pronti a sondare le alternative. L’agente dell’ex Lazio, Mino Raiola, avrebbe promesso alla società Interista di portare un’offerta da 20-25 milioni, cifra richiesta per far partire il classe ’92. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Il prossimodell’ruotare tutto attorno al possibile addio di Stefan de. Come riporta.com, il difensore olandesei nerazzurri a. Stephan DeLo stallo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2023accelerare la cessione, con Marotta e il ds Ausilio già pronti a sondare le alternative. L’agente dell’ex Lazio, Mino Raiola, avrebbe promesso alla societàista di portare un’offerta da 20-25 milioni, cifra richiesta per far partire il classe ’92. VINCENZO BONIELLO

Advertising

MarcoBovicelli : #Inter, Felipe #Caicedo è arrivato al Coni per la seconda parte delle visite mediche: poi la firma sul contratto co… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PRESO ANCHE FELIPE CAICEDO DAL GENOA Tutte le notizie alle 23.00 a Calciomercato L'Origina… - DiMarzio : #Calciomercato: l’?@Inter? chiude anche per #Caicedo, domani le visite mediche - cmdotcom : #Esposito: 'Voglio tornare all'#Inter, ma per giocarci! Rifutai il cambio col #Basilea? Mi hanno messo alla gogna,… - 777PARTENERS : RT @TMit_news: ???? #Inter, ecco Felipe #Caicedo. Arriva in prestito fino a giugno dal #Genoa #TMmercato #calciomercato -