Bebe Vio: «Mi piacciono le mie cicatrici. Uso poco trucco, ho paura di non riconoscermi più» (Di sabato 29 gennaio 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista a Bebe Vio, la schermitrice italiana medaglia d’oro ai Giochi paralimpici e argento con la squadra azzurra. Dal 2017 è testimonial per l’Oréal Paris. Parla del suo concetto di bellezza. «Se una persona è simpatica è la più bella del mondo. Se non apprezzo il carattere diventa la più brutta. Mi piace l’affinità, la parte estetica non è fondamentale». Racconta di fare sei docce al giorno e di non poter fare a meno della crema idratante. E sul make up: «Ho fatto da testimonial per il fondotinta Accord Parfait, un accessorio utile ma purtroppo non posso applicare spesso: in palestra con la maschera non è proprio il caso. Sul set ho chiesto di metterne poco. Mi piacciono le mie cicatrici, non voglio nasconderle. Quando mi truccano ho sempre paura di non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 29 gennaio 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista aVio, la schermitrice italiana medaglia d’oro ai Giochi paralimpici e argento con la squadra azzurra. Dal 2017 è testimonial per l’Oréal Paris. Parla del suo concetto di bellezza. «Se una persona è simpatica è la più bella del mondo. Se non apprezzo il carattere diventa la più brutta. Mi piace l’affinità, la parte estetica non è fondamentale». Racconta di fare sei docce al giorno e di non poter fare a meno della crema idratante. E sul make up: «Ho fatto da testimonial per il fondotinta Accord Parfait, un accessorio utile ma purtroppo non posso applicare spesso: in palestra con la maschera non è proprio il caso. Sul set ho chiesto di metterne. Mile mie, non voglio nasconderle. Quando mi truccano ho sempredi non ...

