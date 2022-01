Advertising

Gazzetta_it : Australian Open, Barty rompe l'incantesimo: il titolo torna in Australia dopo 44 anni. Collins k.o. #AusOpen -

Ultime Notizie dalla rete : Barty rompe

Eurosport.it

Ashleighregala all'Australia un sogno atteso 44 anni. La ragazza prodigio che aveva abbandonato il tennis per il troppo stress e le aspettative, è tornata e ha riportato al suo paese il trofeo vinto per ...Ashleighregala all'Australia un sogno atteso 44 anni. La ragazza prodigio che aveva abbandonato il tennis per il troppo stress e le aspettative, è tornata e ha riportato al suo paese il trofeo vinto per ...La australiana Ashleigh Barty (1) remontó un segundo set que perdía por 1-5 para superar en la final del Abierto de Australia a la estadounidense Danielle Collins (27) por 6-3 y 7-6(2) y poner punto y ...Ash Barty ganó el sábado la final del Abierto de Australia tras derrotar a la estadounidense Danielle Collins por 6-3, 7-6 (2) y acabó con una sequía de 44 años de las tenistas locales en su torneo de ...