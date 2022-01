Assenza dal lavoro per malattia, quando c’è il rischio di licenziamento (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – La malattia non si discute, è un diritto acquisito per chi è assunto con contratto. C’è anche l’obbligo, però, di comunicare al datore di lavoro e all’Inps lo stato di malattia. Nel caso in cui non avvenga, avverte la “Legge per tutti’, “il dipendente può ricevere una sanzione disciplinare anche molto grave. Ma si può essere cacciati via? In caso di Assenza per malattia, quando si rischia il licenziamento?”. “Una recente sentenza del Tribunale di Foggia risponde a questa domanda confermando che il lavoratore è tenuto a comunicare la malattia all’azienda anche se il medico ha già fatto altrettanto con l’Inps: avvertire l’Istituto di previdenza, insomma, non basta. Se il dipendente non ottempera al suo dovere, rischia il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lanon si discute, è un diritto acquisito per chi è assunto con contratto. C’è anche l’obbligo, però, di comunicare al datore die all’Inps lo stato di. Nel caso in cui non avvenga, avverte la “Legge per tutti’, “il dipendente può ricevere una sanzione disciplinare anche molto grave. Ma si può essere cacciati via? In caso dipersi rischia il?”. “Una recente sentenza del Tribunale di Foggia risponde a questa domanda confermando che il lavoratore è tenuto a comunicare laall’azienda anche se il medico ha già fatto altrettanto con l’Inps: avvertire l’Istituto di previdenza, insomma, non basta. Se il dipendente non ottempera al suo dovere, rischia il ...

