Adesca bimba di 9 anni sui soci | arrestato dalla polizia postale operaio 27enne

(Di sabato 29 gennaio 2022) L'Aquila - Undi 27, residente all'Aquila, è statoper atti sessuali con una minorenne e produzione di materiale pedopornografico nell'ambito di un'inchiesta coordinataProcura distrettuale di Catania. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del capoluogo etneo. Le indagini delladi Ragusa sono state avviate dopo la denuncia della madre di una bambina di nove, che vive nella provincia Iblea, che era statata dall'uomo utilizzando dueal network, Instagram e WhatsApp. L'indagato, secondo l'accusa, avrebbe indotto la minorenne a inviargli immagini e ...

I fatti risalgono a poche settimane fa e sono stati scoperti dai genitori della bambina che li hanno subito denunciati: l'esposto è stato presentato dalla madre ...