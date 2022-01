Vlahovic, prima storia da juventino: un grazie a Bonucci e cuori bianconeri (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusan Vlahovic ha pubblicato su Instagram la sua prima storia da giocatore della Juventus. Il centravanti serbo ha voluto ringraziare Leonardo Bonucci per il saluto rivoltogli questa mattina al JMedical. Oltre alla scritta “grazie”, l’ex bomber viola ha aggiunto due cuori, uno bianco e uno nero. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusanha pubblicato su Instagram la suada giocatore della Juventus. Il centravanti serbo ha voluto ringraziare Leonardoper il saluto rivoltogli questa mattina al JMedical. Oltre alla scritta “”, l’ex bomber viola ha aggiunto due, uno bianco e uno nero. SportFace.

