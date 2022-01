Unicredit: rafforza partnership con Allianz

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) –hanno firmato un accordo quadro internazionale per migliorare la collaborazione a favore dei clienti di entrambi i gruppi. L’accordo riguarda Italia, Germania, Europa centrale e orientale e “massimizza il contributo di entrambi i partner alla futura creazione di valore”, si spiega dalle due società. Sono previsti investimenti congiunti (inclusi i settori della formazione e del marketing) finalizzati ad una integrazione seamless dei processi e ad accelerarne la digitalizzazione. L’accordo fra“segna un passo avanti nell’attuazione del nostro piano” ed “è una testimonianza di ciò che può essere realizzato attraverso una vera, forte ed efficace. Mette a fattor comune le nostre migliori offerte alla clientela, l’innovazione e ...

e Allianz hanno firmato un accordo quadro internazionale che getta le basi per una migliore collaborazione a favore dei clienti di entrambi i gruppi, che vantano una partnership di grande ...... la francese Sociètè Gènèrale, l'austriaca Raiffeisen e l'italiana. I funzionari della ...42% a 87,72 dollari e quelli sul Brent salgono dell'0,30% a 90,23 dollari Il dollaro sisui ...UniCredit e Allianz hanno firmato un accordo quadro internazionale ("l'accordo") che getta le basi per una migliore collaborazione a favore dei clienti di entrambi i gruppi, che vantano una partnershi ...Maxi-turnover in Unicredit, con 1200 nuove uscite volontarie di dipendenti entro la fine del 2024, compensate da 725 nuovi ingressi e mille stabilizzazioni nel triennio. Il colosso bancario ha siglato ...