UFFICIALE – Il Cagliari si rinforza a centrocampo | ecco Baselli

Advertising

CagliariCalcio : ? | UFFICIALE #Baselli è rossoblù ???? Benvenuto, Daniele ???? ?? - DiMarzio : #Calciomercato, @CagliariCalcio | Ufficiale l'arrivo di #Baselli dal @TorinoFC_1906: c'è l'annuncio - RaiSport : ? #Cagliari, ufficiale: #Baselli arriva a titolo definitivo Il centrocampista lascia il #Torino dopo 7 anni ??… - rscalt76 : RT @girpelliano: ???? UFFICIALE: Daniele #Baselli è un nuovo giocatore del #Cagliari. Il centrocampista 29enne arriva dal #Torino a #titolo… - zazoomblog : Quarto acquisto per il Cagliari ufficiale Baselli dal Torino - #Quarto #acquisto #Cagliari #ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Cagliari

Ilha acquistato a titolo definitivo dal Torino il centrocampista Daniele Baselli. Lo comunica il club sardo in una nota. Nato a Manerbio il 12 marzo 1992, sin da giovanissimo entra a far parte ...Dusan Vlahovic è un giocatore della Juventus . Manca solo l'annuncioda parte della società bianconera per vedere l'attaccante serbo con la maglia della Juve. ...del presidente del, ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI VENERDI 28 GENNAIO 2022 Il Cagliari mette a segno un colpo per rinforzare il suo centrocampo: è ufficiale, Daniele Baselli è ...Il Cagliari ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Daniele Baselli. "Benvenuto Daniele”, scrive il club in un tweet. Mediano di qualità ed esperienza, con 224 presenze in ...