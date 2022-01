Tutto come previsto: al sesto scrutinio il più votato è Mattarella (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tutto come previsto, dopo gli annunci dei vari grandi partiti (in termini numerici) sulle schede bianche e le astensioni (ben 443), il risultato della sesta votazione per il Quirinale ha regalato l’ennesimo nulla di fatto. Mentre i partiti, durante il secondo scrutinio del giorno, si stavano confrontando sul nome – Salvini e Conte hanno parlato di una figura femminile per la Presidenza della Repubblica (Elisabetta Belloni?), in Aula è andato in scena un rapido passaggio di Grandi Elettori. E alla fine della giornata l’epilogo è stato: Sergio Mattarella (336), Nino Di Matteo (41). Poi, senza raggiungere la doppia cifra, Mario Draghi. Pier Ferdinando Casini, Marta Carabia, Elisabetta Belloni, Luigi Manconi e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Risultato sesta votazione per il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022), dopo gli annunci dei vari grandi partiti (in termini numerici) sulle schede bianche e le astensioni (ben 443), il risultato della sesta votazione per il Quirinale ha regalato l’ennesimo nulla di fatto. Mentre i partiti, durante il secondodel giorno, si stavano confrontando sul nome – Salvini e Conte hanno parlato di una figura femminile per la Presidenza della Repubblica (Elisabetta Belloni?), in Aula è andato in scena un rapido passaggio di Grandi Elettori. E alla fine della giornata l’epilogo è stato: Sergio(336), Nino Di Matteo (41). Poi, senza raggiungere la doppia cifra, Mario Draghi. Pier Ferdinando Casini, Marta Carabia, Elisabetta Belloni, Luigi Manconi e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Risultato sesta votazione per il ...

